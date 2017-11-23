موت غامض لأميركي أفرجت عنه كوريا الشمالية

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عُثر على جثة مشتعلة قرب سان دييغو بجنوب غرب الولايات تعود لرجل يبلغ الثامنة والثلاثين كان قد أُطلق سراحه من كوريا الشمالية بفضل تدخل الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر عام 2010، وفق ما ذكرت السلطات.

ووفاة ايجالون غوميز يبدو انها ناجمة من انتحار او حادث، وسيحدد تقرير نهائي اسبابها بعد انتهاء الفحص الطبي.

وقالت الشرطة الثلاثاء ان احد عناصرها الذين لم يكونوا بالخدمة، شاهد الرجل وقد اشتعلت النيران بجسده ليل الجمعة السبت الفائت.

في تموز 2010 حاول غوميز الانتحار، وفقا لوسائل اعلام كورية شمالية.

وقد تفاوض جيمي كارتر من اجل الافراج عن غوميز الذي كان قد حُكم عليه بذلك الوقت بالسجن ثماني سنوات اشغال شاقة لانه دخل بصورة غير شرعية الى الاراضي الكورية الشمالية من الصين.

وأطلق سراح غوميز بعد فترة وجيزة وعاد الى بوسطن يرافقه كارتر.

لكنّ غوميز كان قد وصف العذاب بسجون نظام بيونغ يانغ، وذلك في سيرة ذاتية نشرها عام 2015.

وفي مقابلة اجراها في 2015 ايضا ونشرتها مدونة بريطانية، قال غوميز انه ما زال يعاني من القلق بعد سنوات من اطلاق سراحه وانه يعيش "حياة منعزلة".