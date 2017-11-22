ترامب يشن هجوما لفظيا جديدا عبر تويتر

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شن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوما لفظيا جديدا، لكن هذه المرة استهدف والد واحد من 3 لاعبي كرة سلة في جامعة كاليفورنيا كانت الصين تحتجزهم بتهمة السرقة، واصفا إياه بالـ"أحمق الجاحد".

وكان لافار بول، والد اللاعب ليانجيلو بول، قد قلل من شأن الدور الذي لعبه ترامب في سبيل الإفراج عن اللاعبين الثلاثة في الصين، بعدما اعترفوا بأنهم سرقوا سلعا من 3 متاجر أثناء زيارة الفريق للصين هذا الشهر.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر توجه فيها بالحديث إلى لافار قائلا: "كان من الممكن أن تقضي السنوات الخمس أو العشر المقبلة وأنت تحتفل بعيد الشكر مع ابنك في الصين، لكن ليس ثمة عقد مع دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين حتى يدعم موقفك. لكن تذكر يا لافار أن السرقة ليست بالأمر الهين. إنها مشكلة كبيرة، خاصة في الصين".

وفي تغريدة أخرى، نسب ترامب الفضل لنفسه فقط في الإفراج عن ليانجليو بعد الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، وكتب بحروف إنجليزية كبيرة يقول "الفضل لي".

من جانبه، أحجم لافار عن توجيه الشكر للرئيس، وقلل من شأن دوره في سبيل الإفراج عن ابنه في الصين.

واعتذر اللاعبون الثلاثة وشكروا ترامب على المساعدة للإفراج عنهم، بعد أن أثار قضيتهم في حديثه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته للصين هذا الشهر.

وكتب ترامب تغريدة يوم الأحد قال فيها: "كان يجب علي تركه في السجن"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.