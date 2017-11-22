living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يشن هجوما لفظيا جديدا عبر تويتر

22
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوما لفظيا جديدا، لكن هذه المرة استهدف والد واحد من 3 لاعبي كرة سلة في جامعة كاليفورنيا كانت الصين تحتجزهم بتهمة السرقة، واصفا إياه بالـ"أحمق الجاحد".
وكان لافار بول، والد اللاعب ليانجيلو بول، قد قلل من شأن الدور الذي لعبه ترامب في سبيل الإفراج عن اللاعبين الثلاثة في الصين، بعدما اعترفوا بأنهم سرقوا سلعا من 3 متاجر أثناء زيارة الفريق للصين هذا الشهر.
وكتب ترامب تغريدة على تويتر توجه فيها بالحديث إلى لافار قائلا: "كان من الممكن أن تقضي السنوات الخمس أو العشر المقبلة وأنت تحتفل بعيد الشكر مع ابنك في الصين، لكن ليس ثمة عقد مع دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين حتى يدعم موقفك. لكن تذكر يا لافار أن السرقة ليست بالأمر الهين. إنها مشكلة كبيرة، خاصة في الصين".

وفي تغريدة أخرى، نسب ترامب الفضل لنفسه فقط في الإفراج عن ليانجليو بعد الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، وكتب بحروف إنجليزية كبيرة يقول "الفضل لي".

من جانبه، أحجم لافار عن توجيه الشكر للرئيس، وقلل من شأن دوره في سبيل الإفراج عن ابنه في الصين.

واعتذر اللاعبون الثلاثة وشكروا ترامب على المساعدة للإفراج عنهم، بعد أن أثار قضيتهم في حديثه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء زيارته للصين هذا الشهر.

وكتب ترامب تغريدة يوم الأحد قال فيها: "كان يجب علي تركه في السجن"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout