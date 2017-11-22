بالفيديو - مطاردة واطلاق نار.. مشاهد درامية تظهر لحظة فرار جندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية!

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نشرت قوة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية لقطات استثنائية تظهر لحظة فرار جندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية.

وعبر الجندي الشمالي إلى الجارة الجنوبية في الـ13 من هذا الشهر.



وخلال فراره كاد زملائه أن يلقوا القبض عليه أو يردوه قتيلا عندما اطلقوا عليه 40 رصاصة أصابته 5 منها قبل أن ينقذه جنود كوروين جنوبيون.



وقال متحدث باسم قوات الأمم لمتحدة الموجوده عند الحدود بين الدولتين إن الجنود الكوريين الشماليين انتهكوا اتفاق الهدنة بين الكورتين عندما اطلقوا النار باتجاه الجندي الهارب.

شاهد الفيديو عبر الرابط التالي:

http://bbc.in/2zsBdzj

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