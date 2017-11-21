هذا ما فعله الاسد في سابقة بتاريخ روسيا !

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أعلن الكرملين الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد في سوتشي، وبحثا المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية.

وفي سابقة بتاريخ روسيا، حضر الاسد اجتماعا للقيادة العليا للقوات المسلحة الروسية برئاسة بوتين.

وذكر الكرملين أنّ بوتين هنأ الأسد على النتائج التي حققتها سوريا في مكافحة الإرهاب.

وفي هذا الإطار، قال الكرملين إنّ "روسيا تعول على مشاركة الأمم المتحدة بشكل فعال في المرحلة النهائية من التسوية في سوريا".

الرئيس الروسي من جهته، أكد أن "المهم الآن في سوريا هو الانتقال إلى العملية السياسية"، مضيفاً أنّ الرئيس السوري على استعداد للعمل مع كل من يريد السلام والاستقرار.