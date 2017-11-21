روسيا تعلن سبب الزيارة الخاطفة للأسد

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قال الكرملين، الثلاثاء، إن سبب زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لروسيا هو ضمان موافقته على مبادرات سلام محتملة توصلت إليها روسيا وإيران وتركيا.

وقالم الأسد، الاثنين، بزيارة خاطفة إلى روسيا استغرقت 4 ساعات، تباحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مدينة سوتشي.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي "هنأ" الأسد على النتائج التي حققها في مكافحة الإرهاب القريب من هزيمة "نهائية"، ورأى أنه "حان الوقت للانتقال إلى العملية السياسية".

ويأتي اللقاء بين الأسد وبوتن قبل قمة ثلاثية روسية تركية إيرانية حول سوريا سيكون الأول في سلسلة من الاجتماعات الدولية التي تهدف إلى تحريك عملية السلام في هذا البلد.

وتابع الرئيس الروسي أن اللقاء يهدف إلى مناقشة "التسوية السياسية والسلمية على الأمد الطويل" في سوريا التي يفترض أن تلي هزيمة الإرهاب.

من جهته، عبر الرئيس السوري لنظيره الروسي عن "امتنان الشعب السوري" للمساعدة التي قدمتها روسيا في الدفاع عن "وحدة واستقلال" سوريا، حسب تصريحات ترجمت إلى الروسية.

وهذه هي المرة الثانية، التي يزور فيها الأسد روسيا بعد زيارة سابقة جرت في أكتوبر 2015، وتم الإعلان عنها بعد اختتامها.