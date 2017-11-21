بوتين يهاتف ترامب وزعماء المنطقة بعد لقاء الرئيس السوري

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أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو-سبوتنيك. قال بوتين خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، يوم أمس، بحسب بيان الكرملين: "على أساس اجتماعنا اليوم، سأجري مشاورات مع زعماء تلك الدول ألتي ذكرتها"،

مضيفا، بأنه يخطط لإجراء محادثات مع أمير قطر، ويوم الثلاثاء، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ثم مع زعماء دول المنطقة".

وذكر بيان الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قام بزيارة عمل إلى روسيا، يوم أمس 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحضر هذا اللقاء أعضاء قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

وأفاد أيضا بأن النقاش بين الرئيسين تطرق للمبادئ الأساسية بخصوص تنظيم عملية التسوية السياسية في سوريا.