محاربة الإرهاب في سوريا شارفت على النهاية

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صرح النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فرانس كلينتسيفيتش، إلى أن العملية العسكرية للقوات الروسية في سوريا ستنتهي عند القضاء على الجماعات الإرهابية.

وأضاف كلينتسيفيتش في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن المعلومات التي جرى تداولها في الاجتماع الذي ضم الرئيسين الأسد وبوتين، تؤكد على قرب انتهاء العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف: "نعم، تشير جميع التصريحات إلى أن العملية العسكرية ستكتمل بنهاية العام،

حيث سيتم القضاء على جميع الجماعات الإرهابية هناك، كما ستغادر الشرطة العسكرية الروسية المدن السورية عائدة إلى روسيا".

وأكد كلينتسيفيتش التقدم الكبير في عملية الاستقرار العسكري والسياسي في سوريا.