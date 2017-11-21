كندا قلقة من عودة مواطنيها الذين انضموا الى تنظيم داعش في الخارج

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الاثنين ان كندا تشعر بالقلق ازاء التهديد الذي يمثله عودة المواطنين الكنديين الذين انضموا الى تنظيم "داعش" على الأمن القومي.

وتعهد ترودو في البرلمان بمحاكمة هؤلاء الذين خرقوا قوانين مكافحة الارهاب الكندية عبر الانضمام الى التنظيم الارهابي، لكنه قال ان حكومته ستحاول ايضا اعادة ادماجهم في المجتمع.

وقال ترودو "ندرك ان عودة ولو عنصر واحد (انضم الى تنظيم داعش) قد تترتب عليه آثار خطيرة على الامن القومي".

ومن المعروف ان 180 كنديا تقريبا سافروا للالتحاق بتنظيم "داعش"، وان حوالى 60 منهم قد عادوا الى كندا بحسب ارقام رسمية نشرت عام 2016.

وحتى الآن جرت محاكمة اثنين من المقاتلين العائدين بموجب قانون مكافحة الارهاب الكندي.