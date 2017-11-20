البحرية الأرجنتينية: إشارات القمر الصناعي لم تساعد في البحث عن الغواصة المفقودة

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قال مسؤول في البحرية الأرجنتينية أمس الأحد، إن سبع محاولات اتصال بالأقمار الصناعية، رُصدت في الآونة الأخيرة من الغواصة المفقودة في جنوب المحيط الأطلسي، لم تساعد في تحديد موقع الغواصة.



وقال جابرييل جيلازي القائد بالبحرية: «حللنا هذه الإشارات التي نعرف أنها كانت متقطعة وضعيفة... لم تساعدنا في تحديد نقطة على الخريطة للمساعدة في البحث».



وأعاقت أمواج يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار، ورياح تتحرك بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة، عمليات البحث عن الغواصة «ايه ار ايه سان خوان»، التي فقدت في المحيط الأطلسي وعلى متنها 44 شخصا.



وقال إنريكي بالبى المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية: «إن ظروف الطقس الجوي مازالت غير مواتية للغاية»، مضيفاً لأنه لا يوجد أي آثر للغواصة مرئيا كان أو عبر الرادار.



وتابع المتحدث انه من المتوقع، أن يتحسن الطقس بحلول يوم غد( الثلاثاء)، الأمر الذى سيجعل من الأسهل البحث في مساحة تبلغ حوالي 49 ألف كيلومتر مربع في المحيط الاطلسي.