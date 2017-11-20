ميركل تبلغ الرئيس الألماني فشل مفاوضات الحكومة الائتلافية

A + A -

أعلنت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها ستبلغ صباح اليوم الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن فشل مفاوضات الحكومة الائتلافية.

وقالت ميركل في تصريح صحفي صباح اليوم الاثنين بثته القنوات التلفزيونية الألمانية: " لم نستطع استكمال المحادثات الائتلافية بنجاح. ويعني هذا أنني سأتصل بالرئيس، صباح الغد (اليوم) لأعلمه بما حدث وسنرى بعدها كيفية تطور الوضع لاحقا ".

وأضافت: "أود أن أؤكد أننا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي ، سنتحمل بالأوقات الصعبة مسؤولية هذا البلد، وسنواصل التصرف بمسؤولية.. وبقوانا الذاتية سنعمل على وحدة البلاد".