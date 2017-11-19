التيار الوطني الحر في فرنسا يشارك في القداس التكريمي لشهداء الجيش اللبناني

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لقد شارك التيار الوطني الحر في القداس التكريمي الذي أقامه الملحق العسكري اللبناني في فرنسا الجنرال الياس أبو جودة، برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون، لروح شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية، في كنيسة سيدةلبنان في باريس بحضور سفير لبنان في فرنسا السيّد رامي عدوان، وسفير لبنان لدى الأونيسكو الدكتور خليل كرم، و سفير الجامعة العربية في فرنسا السيد بطرس عساكر، و حشد من ممثلي الأحزاب و الجمعيات.

و قد كانت كلمة للجنرال ابو جودة تحدّث فيها على إنجازات الجيش اللبناني و تضحياته من أجل الذود عن حدود الوطن وحماية اراضيه وأمنه وسلمه الأهلي. كما أكّد على متانة العلاقة بين لبنان و فرنسا و خاصة على الصعيد العسكريو أثنى على التنسيق القائم بين الجيشين في حربهم على الإرهاب.