الامم المتحدة تنفي ادعاء السعودية حول مسؤولية ايران في قصف الرياض

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أكدت هيئة التحقيق التابعة للامم المتحدة رفضها لمزاعم 'التحالف العربي – الامريكي' فيما يخض "الاعداد من جانب ايران لاطلاق الصاروخ على مطار الملك خالد الدولي بالقرب من العاصمة السعودية الرياض".



وأفاد موقع "سبوتنيك" الروسي الإخباري اليوم السبت، أن الهيئة الاممية وفي رسالة سرية بعثت بها إلى الدبلوماسيين الغربيين اعلنت انها لم تعثر على أي دليل يثبت ما تدعيه السعودية حول "تورط إيران" في تنفيذ الهجوم الصاروخي الإخير من جانب قوات 'حركة أنصار الله' (اليمنية) ضد الرياض.

وبحسب أعضاء الهيئة أيضا، فإن قرار محاصرة اليمن من جانب التحالف الذي تتزعمه السعودية ولجوء المملكة إلى الفقرة 14 من القرار 2216 يأتي في سياق منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين من أبناء الشعب اليمني.