السعودية تستدعي سفيرها في برلين احتجاجاً على تصريحات غابرييل «المشينة»

A + A -

قالت وزارة الخارجية السعودية أمس إن المملكة قررت دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني جبران باسيل.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «واس» عن مصدر مسؤول قوله إن السعودية ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية الألماني «المشينة وغير المبررة».



وقالت في بيان «تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية، وتعتبر المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة».



وأضاف البيان ان المملكة تعتقد أن تصريحات غابرييل «لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكا موثوقا في الحرب على الإرهاب والتطرف».



ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها: «وقد قررت المملكة دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور كما أنها ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة».



وكان غابرييل قال لنظيره اللبناني ان «ألمانيا تقف بقوة إلى جانب لبنان» وحذر من تأجيج التوترات في الشرق الأوسط.