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أب ينقذ طفله من تجار بشر بعد 9 أشهر

18
NOVEMBER
2017
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تمكن رجل في الصين من إنقاذ طفله من أيدي مجموعة من تجار البشر، وذلك بعد 9 أشهر من اختطافه، لم يتوقف خلالها من البحث عنه، وفق ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، السبت.
 
فقد اختطف شخص غريب الطفل تشنغ جيافو (6 أعوام)، بعد أن تسلل إلى منزل العائلة بينما كان الأب تشن تشونغ هونغ في العمل، وكان الطفل حينها رفقة شقيقته الكبرى في البيت.
 
ولم تفلح كل جهود البحث عن الطفل المختطف على مدار 9 أشهر، إلا أن الصدفة وحدها كانت كفيلة بأن يعود الطفل إلى حضن أبيه وإلى بيته في منطقة تشينغشين شمالي الصين.
 
فبينما كان الأب تشن يتسوق في أحد المراكز التجارية في المنطقة، لمح ابنه تشنغ رفقة ثلاثة أشخاص من تجار البشر، فانقض عليه وخطفه من بينهم أيديهم، وأبلغ الشرطة على الفور التي اعتقلت بدورها المختطِفين الثلاثة.
 
وعرّفت وسائل إعلام صينية محلية عن المختطِفين بألقابهم الأولى، تشن ولى وأوي، وحكم عليهم بالسجن لمدة سنتين وثلاث وست سنوات على التوالي.
 
وقال القاضي إنه يعتقد أن الرجال الثلاثة كانوا يعتزمون بيع الطفل إلى أسرة أخرى.
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