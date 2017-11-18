عليك أن تدفع مليون دولار لمشاهدة هذه الشقق فقط

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إن أسعار العقارات في مدينة هونغ كونغ الصينية في ارتفاع متزايد، إلى حد أنه هناك شقق سكنية فاخرة، إذا أردت أن تطالعها فقط، فما عليك سوى أن تدفع ما يقرب من مليون دولار أمريكي.

وقال وسطاء العقارات في هونغ كونغ، إن المبلغ يدفع لمجرد مطالعة الشقق وقابل للاسترداد، ويتيح للمشتري المستقبلي مطالعة عشرة شقق فاخرة، متواجدة في مجمع سكني تحت الإنشاء، بحسب موقع "سي إن إن".

وأشار الوسطاء العقاريون، أن المليون دولار أمريكي القابلة للاسترداد، تتيح للمشتري مطالعة الشقق السكنية الفاخرة، من خلال جلسة تستغرق من الوقت ساعة ونصف فقط.

ويمتاز المجمع السكني الذي يحمل اسم "ميناء فيكتوريا"، بأنه يوفر مناظر شاملة لميناء فيكتوريا، فضلا عن أنه متواجد بجوار الحي التجاري في هونغ كونغ، وهو من أهم مناطق إدارة الأعمال في المدينة.

والمجمع السكني الجديد من إنشاء شركة سان هانغ كاي، وهي من أكبر مطوري العقارات في هونغ كونغ.

وفسر بول زيمرمان، مدير شركة "ثينك ثانك سيفيك للصرافة"، والعضو في مجلس المقاطعة في المدينة، هذه الوديعة المبالغ فيها، لمجرد مطالعة هذه الشقق السكنية، بأنه مؤشر على مدى سرعة السوق في هونغ كونغ.

وأوضح أن أسعار العقارات في هونغ كونغ، أصبحت مدفوعة بسنوات من انخفاض أسعار الفائدة والأموال المتدفقة من البر الرئيسي للصين.

وبينما رفض الوسطاء العقاريون الإفصاح عن أسعار الشقق في مجمع "ميناء فيكتوريا"، والتي تبلغ مساحة الشقة الواحدة فيها من 1200 و1600 متر مربع، فإن شقق متواجدة في نفس الحي تم بيعها هذا الشهر بثمانية ونصف ملايين دولار.

وتعذر الحصول على صور لهذه الشقق، وقد هذا يرجع لرغبة الشركة المطورة لها في عدم تصويرها.