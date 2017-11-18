living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عليك أن تدفع مليون دولار لمشاهدة هذه الشقق فقط

18
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
إن أسعار العقارات في مدينة هونغ كونغ الصينية في ارتفاع متزايد، إلى حد أنه هناك شقق سكنية فاخرة، إذا أردت أن تطالعها فقط، فما عليك سوى أن تدفع ما يقرب من مليون دولار أمريكي.
 
وقال وسطاء العقارات في هونغ كونغ، إن المبلغ يدفع لمجرد مطالعة الشقق وقابل للاسترداد، ويتيح  للمشتري المستقبلي مطالعة عشرة شقق فاخرة، متواجدة في مجمع سكني تحت الإنشاء، بحسب موقع "سي إن إن".
 
وأشار الوسطاء العقاريون، أن المليون دولار أمريكي القابلة للاسترداد، تتيح للمشتري مطالعة الشقق السكنية الفاخرة، من خلال جلسة تستغرق من الوقت ساعة ونصف فقط.
 
ويمتاز المجمع السكني الذي يحمل اسم "ميناء فيكتوريا"، بأنه يوفر مناظر شاملة لميناء فيكتوريا، فضلا عن أنه متواجد بجوار الحي التجاري في هونغ كونغ، وهو من أهم مناطق إدارة الأعمال في المدينة.
 
والمجمع السكني الجديد من إنشاء شركة سان هانغ كاي، وهي من أكبر مطوري العقارات في هونغ كونغ.
 
وفسر بول زيمرمان، مدير شركة "ثينك ثانك سيفيك للصرافة"، والعضو في مجلس المقاطعة في المدينة، هذه الوديعة المبالغ فيها، لمجرد مطالعة هذه الشقق السكنية، بأنه مؤشر على مدى سرعة السوق في هونغ كونغ.
 
وأوضح أن أسعار العقارات في هونغ كونغ، أصبحت مدفوعة بسنوات من انخفاض أسعار الفائدة والأموال المتدفقة من البر الرئيسي للصين.
 
وبينما رفض الوسطاء العقاريون الإفصاح عن أسعار الشقق في مجمع "ميناء فيكتوريا"، والتي تبلغ مساحة الشقة الواحدة  فيها من 1200 و1600 متر مربع، فإن شقق متواجدة في نفس الحي تم بيعها هذا الشهر بثمانية ونصف ملايين دولار.
 
وتعذر الحصول على صور لهذه الشقق، وقد هذا يرجع لرغبة الشركة المطورة لها في عدم تصويرها.  
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout