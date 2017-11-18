دولة جديدة تشرع "الحشيش" لأغراض طبية

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حذت بيرو حذو المكسيك وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين لتصبح خامس دولة في أميركا اللاتينية تشرّع استخدام نبتة الحشيشة لأهداف طبية.

وقال رئيس بيرو بيدرو بابلو كوسينسكي الخميس: "تسير بيرو على طريق طيّ صفحات كثيرة والسير نحو الحداثة، وهذا القانون هو خطوة مهمة لأنه يُبدد أحكاما مسبقة وأساطير".

وسبق إقرارَ القانون جدلٌ كبير، وكان مناصروه يشدّدون على أنهم لا يدعون إلى تعاطي الحشيشة بل إلى السماح باستخراج المواد التي تستخدم في تسكين الآلام منها.

وسيتعيّن على الراغبين بالاستفادة من هذا القانون أن يسجّلوا أسماءهم رسميا بعد الحصول على إفادة من طبيب.

وكانت الحكومة اقترحت مشروع القانون هذا في فبراير بطلب من أمهات لأطفال مصابين بأمراض مستعصية مثل السرطان والصرع لم تكن سائر العقاقير المسكّنة تفيدهم.

أما الدولة السبّاقة في أميركا اللاتينية في تشريع الحشيشة فهي أوروغواي التي كانت في العام 2013 أول دولة في العالم تشرّع زرع الحشيشة وانتاجها وبيعها وتعاطيها.