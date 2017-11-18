فقدان غواصة عسكرية أرجنتينية على متنها طاقم يضم اربعة واربعين شخصاً في جنوب المحيط الأطلسي

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قال متحدث باسم البحرية الأرجنتينية، إن غواصة عسكرية على متنها طاقم يضم 44 فرداً، فقدت في جنوب المحيط الأطلسي يوم أمس (الجمعة)، مما أدى إلى إجراء بحث شامل لتحديد موقع الغواصة التي ربما واجهت مشاكل في الاتصال.



وكانت الغواصة سان خوان في جنوب بحر الأرجنتين على بعد 432 كيلومتراً من ساحل باتاجونيا عندما حددت آخر موقع لها قبل يومين.



وقال اتريك بالبي المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية للصحافيين: «عندما لا يكون هناك اتصال بين الغواصة والبر، يتعين أن تذهب إلى السطح، ومن ثم يكون من المهم أن تظهر أو ترصد بالرادار»، مشيراً إلى أن البحث الذي انطلق أول من أمس (الخميس)، مازال جارياً بنشاط في المنطقة.



وأضاف بالبي، إن الغواصة التي غادرت مدينة أوشوايا في جنوب الأرجنتين متجهة إلى مار ديل بلاتا الأرجنتينية، كان لديها إمدادات غذائية لعدة أيام، ومن المحتمل أن تواصل رحلتها رغم مشاكل الاتصال.



وبحسب وزارة الخارجية الأرجنتينية، قدمت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي، دعماً لوجيستياً وتبادلا للمعلومات للمساعدة في البحث.



وقال هيرالدو مونوز وزير خارجية تشيلي، إن طائرة تشيلية تحظى بالقدرة على البحث خلال الليل في طريقها للمساعدة.



