هل يتنازل الملك سلمان عن عرشه الأسبوع المقبل!؟

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سبوتنيك -

أكد مصدر مقرب من العائلة المالكة في السعودية لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سوف يتنازل عن العرش، قائلا: "الملك سلمان بن عبد العزيز سوف يتنازل عن العرش، في الأسبوع المقبل، ويعلن ولي عهده محمد بن سلمان خلفا له".

وأوضح المصدر، بحسب الصحيفة البريطانية، إن الملك سلمان سيستمر في منصبه شرفيا، فيما سيسلم القيادة الرسمية للبلاد إلى ابنه، قائلا: "ما سيحدث شيء كبير، سيعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن تعيين محمد بن سلمان ملكا في الأسبوع المقبل".

كما ذكر المصدر: "الملك سلمان سوف يلعب دورا مثل ملكة إنجلترا، كما أنه سيحتفظ بلقب خادم الحرمين الشريفين".

وأشار المصدر، الذي وصفته الصحيفة بأنه رفيع المستوى، إلى إنه بمجرد أن يتوج بن سلمان ملكا، سيحول تركيزه إلى إيران، وسط مخاوف اندلاع عمل عسكري.