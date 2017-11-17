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صور فضائية تكشف "نشاطا غريبا" في غواصة بكوريا الشمالية

17
NOVEMBER
2017
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التقطت الأقمار الصناعية صورا هذا الشهر لترسانة بحرية كورية شمالية تشير إلى "برنامج دؤوب" لبناء أول غواصة مزودة بصواريخ باليستية.
 
واستند معهد "38 نورث" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ويراقب أنشطة كوريا الشمالية إلى صور التقطت في الخامس من نوفمبر، توضح نشاطا في ترسانة سينبو ساوث في كوريا الشمالية.
 
وقال موقع "38 نورث" في تقرير "وجود ما يبدو أنها أجزاء من وحدة ضغط لغواصة داخل الترسانة يشير إلى بناء غواصة جديدة ربما غواصة مزودة بصواريخ باليستية سينبو-سي التي تأتي تطويرا لغواصة الصواريخ الباليستية الحالية وهي من فئة سينبو".
 
وقال التقرير إنه خلال عام 2017، كان هناك نقل متواصل لأجزاء ومكونات من وإلى ساحتين لقطع الغيار متاخمتين لصالات الإنشاء في وسط الترسانة.
 
وأضاف أن الصور التي التقطت في الخامس من نوفمبر، أظهرت جسمين كبيرين على شكل دائري قد يكونا من أجزاء وحدة الضغط بالغواصة.
 
وقال إن هذين الجسمين يبدوان أكبر من تلك الأجزاء الموجودة في الغواصة الهجومية روميو التابعة لكوريا الشمالية.
 
وتشير صور لمنصة اختبار إلى التجارب المستمرة لآلية إطلاق صواريخ من غواصة.
 
لكن التقرير قال إنه لم تتم ملاحظة أي نشاط يوحي بالاستعداد لإجراء تجربة جديدة لإطلاق صاروخ من غواصة.
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