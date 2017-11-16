اختبأ تحت السرير فصُدم: زوجته تخونه مع .. !

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هذا ما اكتشفه عن زوجته..

شاشة نيوز-وكالات- انتشرت في الآونة الأخيرة العلاقات غير المشروعة والخيانة الزوجية بين العديد من الناس لأسباب عديدة ومختلفة.

وفي هذا الحادث الغريب، قدّم رجل بلاغاً للحكومة التونسية بولاية منوبة، قال فيه إنه ضبط زوجته الشابة خونه مع جارهم السبعيني في غرفة نومهما.

وكان الرجل يراقب زوجته منذ فترة ويشك في تصرفاتها وسلوكها، حتى اكتشف أخيراً، أن تغيّرها ذلك نتيجة خيانتها له مع جارهما الذي يتعدّى عمره الـ75 عاماً، وهو يعمل في تصليح الأجهزة الإلكترونية قرب منزلهم.

وأضافت صحيفة "الصريح" التي نشرت الخبر، إن ذلك الرجل السبعيني كان ينتظر خروج زوجها إلى العمل ثم يدخل إلى منزلها ويلتقي بها في غياب زوجها.

وعندما زاد شك زوجها فيها قرر الإختباء تحت السرير، وعلِم أنها تخونه مع ذلك السبعيني وعندما ضبطهم متلبسين قام باستدعاء الشرطة لهما وقدم فيهما اتهامات وبلاغات.