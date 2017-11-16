العدو الإسرائيلي: مستعدّون للتنسيق مع السعودية لمواجهة إيران

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أعلن رئيس أركان العدو الاسرائيلي غادي ايزنكوت في مقابلة صحافية نادرة مع وسيلة اعلامية عربية نشرت الخميس، استعداد بلاده "لتبادل المعلومات الاستخبارية" مع السعودية "لمواجهة ايران".



وقال ايزنكوت في مقابلة مع موقع "ايلاف" الاخباري الذي يتخذ من لندن مقرا ومؤسّسه سعودي، "نحن مستعدون لتبادل الخبرات مع الدول العربية المعتدلة وتبادل المعلومات الاستخبارية لمواجهة ايران".



وردا على سؤال حول ما اذا حصلت مشاركة معلومات مع السعودية في الفترة الاخيرة، قال "نحن مستعدون للمشاركة في المعلومات اذا اقتضى الامر. هناك الكثير من المصالح المشتركة بيننا".