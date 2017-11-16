A + A -

في حال سفرك جوا إلى أي وجهة، ربما قد تكون معتادا على حجز تذكرتي الذهاب والعودة على نفس الخطوط الجوية، ففي هذه الحالة تحصل بالتأكيد على سعر أفضل.

إلا أن هناك ما يشبه الخدعة، قد تدفعك إلى تجنب ذلك مستقبلا، والحرص على شراء تذكرتي الذهاب والعودة من شركتين مختلفتين.

ففي معظم شركات الطيران حول العالم، تلغى رحلة العودة بشكل تلقائي في حال لم يلحق المسافر برحلة الذهاب، وذلك وفق شروط وأحكام التذاكر التي عادة ما نتجاهل الاطلاع عليها.

ومعظم تذاكر الطيران ذات الاتجاهين، ذهابا وعودة، على نفس الشركة، يجب استخدامها بنفس الموعد وفي التسلسل الصحيح.

أما في حالة شراء تذكرة ذهاب من شركة وعودة من أخرى، فإنهما لا يكونان مرتبطتين ببعضهما، وفي حال فقد الأولى لا تتأثر الثانية.