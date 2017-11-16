living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لامبورغيني" هدية للبابا.. لكن ماذا سيفعل بها؟

16
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تلقّى البابا فرنسيس الأول هديةً هي عبارة عن سيارة «لامبورغيني» بيضاء من طراز فريد من نوعه، وهو قرّر طرحَها في مزادٍ يعود ريعُه لأربعة مشاريع خيرية، أبرزها مشروع لمساعدة مسيحيّي نينوى في العراق.
 
وأعطى الحبر الأعظم بركته للسيارة من طراز «لامبورغيني هوراكان» ووضع توقيعَه على غطاء المحرّك بحضور مسؤولين من الشركة أتوا لتسليمه الهدية في الفاتيكان.
 
وستقدَّم هذه السيارة، التي لن يستعملَها البابا للتجوّل بين الحشود، إلى دار «سوذبيز» للمزادات. ويُقدَّر عادة سعر مركبة من طراز «لامبورغيني هوراكان» بحوالى 200 ألف يورو، لكن من المتوقّع أن يبلغ سعرُ الهدية البابوية مستوياتٍ أعلى.
 
وسيذهب ريعُ هذا المزاد خصوصاً لمشاريع إعمارية لمواقع سكن ودور عبادة ومنشآت عامة في سهل نينوى العراقي من شأنها مساعدة المسيحيين على «العودة إلى أرضهم واستعادة كرامتهم»، وفق البيان الصادر عن الفاتيكان.
 
ومن المشاريع الأخرى التي ستستفيد من هذا المزاد، جمعية إيطالية تساعد ضحايا شبكات الإتجار بالبشر، فضلاً عن جمعيتين تنشطان في أفريقيا. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout