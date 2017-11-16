"لامبورغيني" هدية للبابا.. لكن ماذا سيفعل بها؟

A + A -

تلقّى البابا فرنسيس الأول هديةً هي عبارة عن سيارة «لامبورغيني» بيضاء من طراز فريد من نوعه، وهو قرّر طرحَها في مزادٍ يعود ريعُه لأربعة مشاريع خيرية، أبرزها مشروع لمساعدة مسيحيّي نينوى في العراق.

وأعطى الحبر الأعظم بركته للسيارة من طراز «لامبورغيني هوراكان» ووضع توقيعَه على غطاء المحرّك بحضور مسؤولين من الشركة أتوا لتسليمه الهدية في الفاتيكان.

وستقدَّم هذه السيارة، التي لن يستعملَها البابا للتجوّل بين الحشود، إلى دار «سوذبيز» للمزادات. ويُقدَّر عادة سعر مركبة من طراز «لامبورغيني هوراكان» بحوالى 200 ألف يورو، لكن من المتوقّع أن يبلغ سعرُ الهدية البابوية مستوياتٍ أعلى.

وسيذهب ريعُ هذا المزاد خصوصاً لمشاريع إعمارية لمواقع سكن ودور عبادة ومنشآت عامة في سهل نينوى العراقي من شأنها مساعدة المسيحيين على «العودة إلى أرضهم واستعادة كرامتهم»، وفق البيان الصادر عن الفاتيكان.

ومن المشاريع الأخرى التي ستستفيد من هذا المزاد، جمعية إيطالية تساعد ضحايا شبكات الإتجار بالبشر، فضلاً عن جمعيتين تنشطان في أفريقيا.