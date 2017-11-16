واشنطن: "داعش" فقد 95% من أراضيه في سوريا والعراق

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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة "داعش" بريت ماكغورك أن التنظيم الإرهابي فقد 95% من الأراضي الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق، مضيفا أن تدفق مسلحين إلى سوريا توقف تقريبا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن ماكغورك قال أثناء اجتماع مصغر لممثلي الدول الأعضاء في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأربعاء في الأردن: "هناك أكثر من 7.5 مليون شخص تم تحريرهم من قبضة "داعش"، وعاد 2.6 مليون من العراقيين إلى بيوتهم، ولم يتمكن "داعش" من استعادة أي متر من المساحة التي فقدها".

كما أكد الدبلوماسي الأمريكي أن تدفق المسلحين الأجانب إلى سوريا توقف تقريبا، مشيرا إلى أن التحالف لعب دورا مهما في وضع قائمة تضم 43 ألف اسم من المسلحين تسمح للدولة الشريكة بإلقاء القبض عليهم أثناء تفتيش وسائل النقل أو أثناء محاولاتهم عبور الحدود الدولية.