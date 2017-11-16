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عرض 'مفاجئ' من نتنياهو لإيران

16
NOVEMBER
2017
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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل اقترحت أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الهزة الأرضية، التي ضربت مناطق على الحدود الإيرانية العراقية وأسفرت عن مصرع نحو 530 شخصا وإصابة الآلاف.

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه عن طريق الفيديو أمام مؤتمر الفيدرالية اليهودية في أميركا الشمالية: "نعم سمعتموني بشكل صحيح… إسرائيل اقترحت أمام الصليب الأحمر تقديم مساعدات طبية لضحايا الهزة الأرضية في إيران، لا توجد لدينا أية مشكلة مع المواطنين في إيران، مشكلتنا مع نظامهم الذي يسيطر عليهم كرهائن".

وأضاف نتنياهو: "نحن لسنا وحدنا نعترف بالتهديد الإيراني، أنا اعتقد أن دولا مثل السعودية، الإمارات ومصر يرون الأمر مثلنا".
وأكد نتنياهو أن "إيران تحاول أن تتمركز عسكرياً في سوريا لاستخدامها قاعدة لتدمير إسرائيل ونحن لن نوافق على هذا، أوضحت هذا بصورة مفصلة- إسرائيل ستعمل على وقف هذا".

وأردف بالقول: "التهديد الإيراني يخلق فرصا جديدة من أجل السلام، وأعتقد أنكم ستسمعون عن جديد في هذا الشأن قريبا".

وقد نقلت قناة "i24" الإسرائيلية عن مصدر قوله، إن "إيران رفضت عرضا إسرائيليا بتقديم المساعدة والإغاثة لضحايا الزلزال المدمر غرب إيران".

يذكر، أن حصيلة القتلى جراء الهزة الأرضية التي كان مركزها في المناطق الجبلية الحدودية بين إيران والعراق، يوم الأحد الماضي، بقوة 7.3 على مقياس ريختر. أسفرت عن مقتل نحو 530 شخصا وجرح الآلاف وفقد منازلهم جراء الهزة.

المصدر : سبوتنيك

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