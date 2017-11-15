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ترامب يكذب أكثر من 5 مرات في اليوم

15
NOVEMBER
2017
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حاولت صحيفة واشنطن بوست إحصاء أكاذيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ لحظة فوزه بالانتخابات الرئاسية وتبين لها أنه أدلى بـ1628 تصريحا كاذبا أو مغلوطا.
 
ونوهت الصحيفة بأن ترامب ومع حلول يوم  14 نوفمبر قضى في منصبه بالبيت الأبيض 298 يوما وهو ما يعني أنه أطلق 5.5 تصريحا كاذبا في اليوم الواحد.
 
وفي حال استمرت النزعة المذكورة على هذا المنوال فمع نهاية 2017 سيطلق ترامب حوالي ألفي تصريح كاذب ومع نهاية ولايته الرئاسية (4 سنوات) سيبلغ العدد 8 آلاف.
 
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن الرئيس ترامب يستخدم غالبا مصطلح "الأخبار الملفقة" لكنه في ذات الوقت يدلي بنفسه بأخبار مغلوطة وكاذبة.
 
ونشرت واشنطن بوست كذلك قاعدة بيانات ضمت تصريحات ترامب وكذلك عمليات كشف عن مدى مطابقتها للحقيقة. ووفقا لحسابات الصحيفة غالبا ما يكذب ترامب أو يقدم معلومات غير صحيحة عند الحديث عن البطالة في البلاد وعن الضرائب وسوق الأوراق المالية والأسهم وبرنامج أوباما كير للضمان الصحي.
 
وفي يونيو، أفادت مساعدة السكرتير الصحفي في البيت الأبيض سارة ساندرز أنه ووفقا لحسابات الإدارة الرئاسية خصصت وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة خلال شهرين وقتا "لمهاجمة رئيس الدولة ونشر قصص كاذبة عن روسيا" أكثر بسبعين مرة من تغطية أخبار الإصلاح الضريبي، والصحة وفرص العمل.
 
وكان دونالد ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية يوم 8 نوفمبر 2016 كمرشح للحزب الجمهوري على منافسته هيلاري كلينتون، ممثلة الحزب الديمقراطي واستلم المنصب رسميا يوم 20 يناير 2017.
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