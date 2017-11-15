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إجراء أمني بلجيكي لا سابق له

15
NOVEMBER
2017
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أعلنت الحكومة البلجيكية، الثلاثاء، تشكيل فريق موظفين مهمته التعرّف، بالتعاون مع الشرطة، على أجانب في حال حدوث اضطرابات أو شغب في الأماكن العامة ووسائل النقل المشترك.
 
وأتى هذا القرار بعد الحوادث العنيفة التي وقعت مساء السبت في وسط بروكسل، إثر تأهّل المغرب لمونديال روسيا لكرة القدم في 2018.
 
وليل السبت أصيب 22 شرطيا بجروح أثناء خروج مئات المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل في احتفالات تحولت إلى أعمال شغب مع حرق العديد من السيارات ونهب متاجر.
 
وتلت الأحداث نقاشات ساخنة بشأن الوسائل الموضوعة في تصرّف الشرطة.
 
والثلاثاء، على هامش جلسة استماع في البرلمان، أعلن تيو فرنكين وزير الدولة للجوء والهجرة عن قرب تشكيل "فريق (تدخل) سريع" داخل مكتب الأجانب لمساعدة الشرطة في مواجهة هذا النوع من حوادث التجمهر.
 
وأوضح الوزير لوكالة الأنباء البلجيكية أن الأمر يتعلق برصد "أشخاص ليسوا بوضع قانوني من ناحية الإقامة أو أجانب آخرين".
 
وفرنكين، وهو من تحالف النيو فلامنكي، معروف بمواقفه المثيرة للجدل.
 
وبحسب دومينيك إيرنولد، المتحدثة باسم مكتب الأجانب، فإن هدف الحكومة هو أن تشكل "منذ الأول من ديسمبر" فريقا من عشرة أشخاص مدربين على مساعدة الشرطة.
 
وأوضحت: "سنتدخل فقط في مجال اختصاصنا مع توقيفات إدارية يمكن أن تؤدي إلى الحجز في مركز مغلق في حال الإقامة غير القانونية".
 
وأضافت: "حين يتعلق الأمر ببلجيكيين فلا صلاحية لنا"، مشيرة إلى أنه بعد ما حدث مساء السبت توجّب "توجيه رسالة سياسية قوية".
 
 
 
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