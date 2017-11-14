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"التحذير الثاني" حول صحّة كوكب الأرض!

14
NOVEMBER
2017
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بعد 25 عاماً على أوّلِ تحذيرٍ أطلقَه علماء معظمُهم من الحائزين على جوائز نوبل، أطلقَ أمس 15 ألف عالم من 184 بلداً تحذيراً من الاضطرابات التي تهدّد كوكبَ الأرض بسبب عدم كفاية الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على البيئة والأنظمة البيئية.
 
أطلقَ العلماء على البيان الجديد اسم «التحذير الثاني». وأشار التحذير إلى أنّ توَفُّر مياه الشرب وقطع الغابات وانحسار عدد الحيوانات الثديية، وانبعاثات الغازات المسبِّبة لمفعول الدفيئة، كلّها صارت عند مستوى الخطّ الأحمر، وأنّ الإجراءات المتّخَذة لمكافحة ذلك منذ العام 1992 تبعث على الخيبة، ما عدا بعض الإجراءات المتّخَذة مثلاً للحفاظ على طبقة الأوزون.
 
وأضاف الموقعون على التحذير المنشور في مجلة «بيوساينس» أنّ «البشرية لا تفعل ما ينبغي فِعله بشكل عاجل للحفاظ على المحيط الحيوي المُهدّد».
 
ودعا العلماء إلى اعتماد سياسات تخطيط أسري في دول العالم النامية وبرامج تثقيفية للنساء بهدف الحدّ مِن الانفجار السكاني. ودعوا أيضاً إلى التشجيع على اعتماد نُظم غذائية تستند إلى المزروعات، واعتماد مصادر الطاقة البديلة على نطاق واسع.
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