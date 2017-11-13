living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيطاليا تطرد فتاة مصرية لأسباب تتعلق بـ"أمن الدولة"

13
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، الإثنين 13 نوفمبر/تشيرن الثاني 2017، طرد مواطنة مصرية من البلاد لأسباب "تتعلق بأمن الدولة".

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الأناضول"، إن "وزير الداخلية، ماركو مينيتي، وقّع أمراً بطرد مواطنة مصرية، تدعى فاطمة فهمي أشرف شوقي، تبلغ من العمر 22 عاماً، لأسباب تتعلق بأمن الدولة".

وأشار إلى أن "التحقيقات أفادت بأن السيدة المولودة في الجيزة بمصر، كانت تعيش بإقامة نظامية في منطقة غراتوسوليو، بالضواحي الجنوبية الغربية لميلانو (شمال)، مع والديها و3 أشقاء أصغر منها".

ولفت البيان إلى أن فاطمة "كانت عاطلة عن العمل، وقد أظهرت التحقيقات أنها عبّرت من خلال اتصالاتها عبر شبكة الإنترنت عن نيتها الذهاب إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش؛ لتقديم إسهامها في الجهاد ضمن صفوفه".

وأضاف: "تم التثبت من هويتها على شبكات التواصل الاجتماعي تحت اسم أم أيوب، والذي اتصلت من خلاله بأحد قيادات داعش في سوريا ويدعى عبد الله حسنين النجار، طالبةً منه تسهيل التحاقها بالتنظيم في سوريا".

وأشار البيان إلى أن المصرية "وبعدما تبين تعذُّر قيامها بالرحلة إلى سوريا، أبدت استعدادها حسبما أظهرت اتصالاتها على تطبيق تليغرام، لتنفيذ عملية انتحارية في إيطاليا لصالح داعش".

وختم البيان بالقول إن "هذه الأسباب أدت إلى اتخاذ وزير الداخلية، ماركو مينيتي، قرار طردها بناءً على معطيات إدارة مكافحة الإرهاب وأجهزة الاستخبارات".

ولم يوضح البيان تفاصيل عن الوجهة التي تم طرد الشابة المصرية إليها أو موعد ذلك

huffpostarabi

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout