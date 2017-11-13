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لماذا تتكرر الزلازل العنيفة في إيران؟

13
NOVEMBER
2017
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عاشت إيران ليلة قاسية عندما ضرب أجزاءها الغربية زلزال قوي بلغت قوته 7.3 على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل أكثر من 328 شخصا وعشرات الإصابات حسبما أعلن التلفزيون الرسمي صباح الاثنين.
 
وشهدت إيران سلسلة زلازل عنيفة سابقا، ففي عام 1990 قتل حوالي 40 ألف شخص وأصيب الآلاف في هزة أرضية شمال غربي إيران.
 
وفي ديسمبر 2003 ضرب زلزال منطقة "بم" فأسفر عن مقتل 42 ألفا وتشريد الآلاف. وشهدت البلاد في بوشهر وتبريز هزات أرضية أقل حدة أسفرت عن مقتل المئات.
 
وفسر رئيس الشبكة القومية للزلازل أحمد بدوي في تصريحات لسكاي نيوز عربية، تعرض إيران إلى الزلازل بشكل متكرر بأنها واقعة في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
 
وقال بدوي إن الحدود العراقية الإيرانية على وجه التحديد، وخاصة غرب جبال زغروس تشهد تفاعلا بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوروآسيوية بمعدل 26 ميليمترا كل سنة مما يؤدي إلى تلك الهزات.
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