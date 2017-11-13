living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب توجه بسؤال مباشر.. وبوتين يرد مستغربا

13
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت وكالة الإعلام الروسية، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سأل نظيره الروسي فلاديمير بوتن مباشرة خلال محادثاتهما أثناء قمة "آبيك" في فيتنام عما إذا كانت مزاعم تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي صحيحة.
 
ونقلت الوكالة عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن ترامب طرح السؤال بشأن تدخل موسكو المزعوم.
 
وأضاف "في الحقيقة سأل ترامب هل يمكن أن تكون هذه المعلومة صحيحة وإلى أي مدى، ومن جانبه فسر الرئيس بوتن موقفه وهو أن روسيا لم تتدخل في أي انتخابات ولا يمكن أن يكون الوضع على هذا النحو".
 
ونقل بيسكوف عن بوتن قوله أيضا إنه لا يفهم "التصريحات التي تصدر في الولايات المتحدة عن القضية التي لا أساس لها".
 
وكان ترامب صرح السبت إنه يصدق نفي بوتن للاتهامات رغم ماخلصت إليه وكالات المخابرات الأميركية، وهو أن موسكو تدخلت بالفعل في الانتخابات، لكنه تراجع عن هذه التصريحات في وقت لاحق. وحرص الأحد على توضيح تأييده لوكالات المخابرات تحت قيادته.
 
وأثارت تصريحات ترامب السبت انتقادات داخل الولايات المتحدة، ذلك أن المخابرات خلصت منذ وقت طويل إلى أن موسكو تدخلت عبر الاختراق الإلكتروني وتسريب رسائل بريد إلكتروني لإحراج المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون.
 
وظلت مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية تلاحق ترامب ومعاونية طوال العام الأول من ولايته.
 
وعينت السلطات محققا خاصا في هذه المزاعم، ووجه اتهام جنائيا بالتآمر إلى مدير حملة ترامب الانتخابات بول مانافورت.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout