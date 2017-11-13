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بالصور - مئات الضحايا في الزلزال المدمّر بالعراق وايران!

13
NOVEMBER
2017
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ضرب زلزال بقوة7.3  درجة على مقياس ريختر في المنطقة الواقعة حول الحدود بين إيران والعراق يوم  امس ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 145 قتيلا بحسب ما قالت وسائل الإعلام الرسمية في البلدين في الوقت الذي بحث فيه رجال الإنقاذ عن عشرات محاصرين تحت الأنقاض.
 
ونقلت "سكاي نيوز" عن مسؤول إيراني اشارته الى ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في البلاد إلى 164 قتيلا و1600 جريح.
 
وكان بهنام سعيدي المتحدث باسم المنظمة الوطنية الإيرانية لمواجهة الكوارث قال في وقت سابق إن ما لا يقل عن 141 شخصا قُتلوا واصيب أكثر من 800 آخرين في إيران. 
 
وكان شعر الناس بالزلزال في عدة أقاليم في إيران ولكن أكثر الأقاليم تضررا كان إقليم كرمانشاه الذي أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.
 الى ذلك سقط أكثر من 97 من الضحايا في بلدة سرب الذهب في كرمانشاه على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود العراقية. 
 
وقال التلفزيون الايراني الرسمي إن المستشفى الرئيسي في البلدة تعرض لأضرار جسيمة ويواجه صعوبة في علاج الجرحى.
 
 الى ذلك قال مسؤولو صحة أكراد إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا كما أصيب 50.
 
 وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7.3 درجة وقال مسؤول في الأرصاد الجوية العراقية إن قوته بلغت 6.5 درجة وإن مركزه كان في بنجوين بمحافظة السليمانية في منطقة كردستان قرب معبر الحدود الرئيسي مع إيران.
 
 وقد انقطعت الكهرباء في عدة مدن إيرانية وعراقية ودفع الخوف من  الهزات الارتدادية آلاف الأشخاص في البلدين إلى البقاء في الشوارع والحدائق في البرد الشديد. 
 
وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في مقابلة في التلفزيون الرسمي "الليل جعل من الصعب على الطائرات الهليكوبتر الذهاب إلى المناطق المنكوبة كما أُغلقت بعض الطرق ..نشعر بقلق بشأن القرى النائية".
والى ذلك انتشرت القوات المسلحة الإيرانية لمساعدة أجهزة الطوارئ.
 
اما على الجانب العراقي فقد وقعت أشد الأضرار في بلدة دربندخان التي تقع على بعد 75 كيلومترا شرقي مدينة السليمانية في منطقة كردستان شبه المستقلة.
 
 وقال ريكوت حمه رشيد وزير الصحة بكردستان العراقية إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في البلدة، مضيفاً: "الوضع حرج للغاية".
 
 وأضاف أن أضرارا بالغة لحقت بالمستشفى الرئيسي بالمنطقة ولا توجد كهرباء ولذلك يجري نقل الجرحى إلى السليمانية للعلاج، كما لحقت أضرار إنشائية كبيرة بمبان ومنازل.
 
الى ذلك نقلت "رويترز" عن مسؤولين محليين في حلبجة إن صبيا عمره 12 عاما لقي حتفه بعد إصابته بصدمة كهربائية إثر سقوط سلك كهرباء خلال الزلزال، فيما خرج كثيرون من سكان بغداد من منازلهم ومن الأبنية المرتفعة وهم في حالة من الذعر.
 
ووقعت مشاهد مشابهة في أربيل عاصمة كردستان العراق وفي مدن أخرى بشمال العراق قرب مركز الزلزال، ونصح مركز الأرصاد بالعراق السكان بالابتعاد عن الأبنية وعدم استخدام المصاعد الكهربائية في حال وقوع هزات ارتدادية.
 
 وأبلغ سكان بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا عن شعورهم بهزة أرضية قوية لكن لم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا.
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