living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرد يدخل في غيبوبة بعد احتسائه القهوة!

12
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



بعدما قام بسرقة كوب من القهوة من أحد السياح وارتشف محتواه، دخل قرد صغير في غيبوبة دامت عشر ساعات بسبب جرعة كافيين زائدة.
قفز القرد ماكاك فاسيكولاريس إلى دراجة نارية سياحية في العاصمة التايلندية بانكوك، وسرق منها كوباً مليئاً بالقهوة الثقيلة. وخلال دقائق عدة من احتسائه كوب القهوة سقط القرد على الأرض دون حراك وسط ذهول مجموعة من السياح الذين استدعوا فريق إسعاف بيطري لعلاج القرد.


وقد قدم المسعفون محلول الكربون والملح للقرد لتخفيف وطأة جرعة الكافيين التي تلقاها جسمه جراء احتسائه كوب القهوة. وظل القرد فاقداً للوعي لمدة وصلت إلى عشر ساعات قبل أن يستيقظ في صباح اليوم التالي.


وقالت صحيفة "خون راك لينغ" المحلية، إن القرد الصغير الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، ربما حاول تقليد أحد الأشخاص وهو يحتسي فنجاناً من القهوة في وقت سابق.


من جهته طلب مأمور البلدة من السياح والسكان المحليين عدم ترك الطعام والمشروبات في الأماكن التي يرتادها هذا النوع من القرود التي تشتهر بتقليدها للإنسان، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout