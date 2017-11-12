تأهلت المغرب إلى المونديال...فجُرح 22 شرطياً في بروكسل

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تحولت احتفالات في بروكسل بعودة المغرب إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 20 عاما إلى أعمال عنف عندما اشتبكت الحشود مع الشرطة وأصابت 22 منهم.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات محترقة ومقلوبة ونوافذ محلات مهشمة وسط مدينة بروكسل، وكذلك شاحنات للشرطة وهي تطلق المياه من مدافع على حشود أمام مبنى البورصة في المدينة.

وقالت شرطة بروكسل إن "نحو 1500 شخص خرجوا للاحتفال بفوز المغرب على ساحل العاج، لكن نحو 300 منهم بدأوا في التصرف بعنف ومهاجمة رجال الشرطة، وجرى استدعاء رجال الإطفاء بعد إحراق سيارات وصناديق قمامة".

ويعيش أكثر من مئة ألف شخص من أصل مغربي في بروكسل، كما وشهدت بلجيكا تدفقا من العمال المغاربة في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وقال ممثلو ادعاء: إنه لم يقبض على أحد"، لكن وزير الداخلية البلجيكي توعد بمحاسبة المسؤولين عن العنف ووصف الأحداث بأنها مرفوضة.

وأضاف الوزير جان غامبون لإذاعة "راديو 1" البلجيكية: "المشكلة الأساسية هي أن مثل هذه الأحداث تستخدم ذريعة لسلوك متهور والقيام بأشياء مرفوضة.. لدينا صور الكاميرات - كل من فعل ذلك سيدفع الثمن ولا سبيل للإفلات من ذلك".