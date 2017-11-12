ترامب: دعم روسيا مهم في حل نزاعات كثيرة في العالم

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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بإمكان روسيا أن تسهم بقسط كبير في حل كثير من الأزمات العالمية، مشددا على أهمية إقامة علاقات جيدة بين موسكو وواشنطن.

وقال ترامب في تغريدة أمس السبت: "التقيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حضر اجتماعات قمة آبيك. أجرينا محادثة جيدة حول سوريا. وأعول على دعمه ودعم الصين في إيجاد تسوية مشتركة للأزمة الكورية الشمالية الخطيرة. فهناك تقدم".



وشدد ترامب على ضرورة تحسين العلاقات مع روسيا لحل المشاكل الدولية: "متى يفهم كل هؤلاء الحاقدين والأغبياء أن التمتع بعلاقات طيبة مع روسيا شيء جيد وليس سيئا!... أريد حلولا في كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا و(القضاء على) الإرهاب، ويمكن لروسيا أن تساعد كثيرا في ذلك!"



وأعلن ترامب في وقت سابق، أنه لو كانت لديه علاقات جيدة مع فلاديمير بوتين، لكان هذا رائعا لكلا البلدين، وسيزيل الكثير من المخاطر في العالم.

كما أكد ترامب أن الاتفاق الأمريكي الروسي حول سوريا سينقذ عددا كبيرا من الأرواح.

وأجرى الزعيمان الروسي والأمريكي عددا من اللقاءات القصيرة على هامش قمة آبيك التي انعقدت في مديمة دانانغ الفيتنامية يومي 10 و11 نوفمبر الحالي.