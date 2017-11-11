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قطط "قاتلة" في اليابان

11
NOVEMBER
2017
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تحقق الشرطة اليابانية في محاولة قتل سيدة مسنة، قد يكون قط شارد سببها. حسب ما أفادت وسائل الإعلام اليابانية.
 
وكانت ابنة مايوكو ماتسوموتو قد عثرت على والدتها مغطاة بالدماء، الاثنين، في منزلها الواقع في منطقة جبلية في جنوب اليابان، مع نحو 20 خدشا على وجهها. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
وأخبرت الابنة إذاعة "آر كاي كاي" المحلية: "عندما عثرنا عليها.. كانت الدماء تغطي وجهها. ولم أدرك ما حصل".
 
وتلقت مايوكو ماتسوموتو، البالغة من العمر 82 عاما، التي تعجز عن الكلام عناية طارئة، على ما أفادت وكالة أنباء "كيودو نيوز".
 
ونظرا لخطورة هذه الإصابات، فتحت الشرطة تحقيقا في فرضية محاولة قتل، وفق "آر كاي كاي".
 
وبعد أن تأكدت من أن أحدا لم يدخل عنوة إلى المنزل، رجحت أن تكون الجروح ناجمة عن خدوش قطط، بحسب قناة "ان تي في".
 
فراحت الشرطة تراقب القطط الشاردة في محيط المنزل، ووجدت ما يظن أنه دماء بشرية على أحد القطط، وفق ما جاء في صحيفة "نيشينيبون شيمبون".
 
وتقوم الشرطة حاليا بتحليل هذه العينات الدموية، بحسب شبكة "ان اتش كاي". 
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