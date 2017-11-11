سمع صراخ حبيبته المذعورة على الهاتف ثم انقطع الاتصال... ماذا حصل معها؟

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رام الله-"القدس" دوت كوم- سجن رجل اغتصب مراهقة عندما كانت تتحدث مع حبيبها على الهاتف.

وكان الرجل كابيل دوغرا في طريقه لشراء مواد مخدرة غير مشروعة عندما رأى الشابة البالغة من العمر 18 عاماً وهي تغادر محطة سكة حديد داتشت في انكلترا عند نحو الساعة 10:20 من مساء يوم 12 نيسان الماضي.

وقد هاجم الرجل الفتاة وأمسكها ثمّ سحبها الى الغابة عند تقاطع طريق المزارع الرئيسي وطريق ديتون وطريق لندن في داتشت- بركشير، ثم اغتصبها واعتدى عليها جنسياً.

وقد سمع حبيب الفتاة بداية الهجوم صوت حبيبته المذعورة التي كانت تطلب منه استدعاء الشرطة قبل أن ينقطع الاتصال.

وقد سجن دوغرا لمدة 13 عاماً في محكمة Reading Crown.