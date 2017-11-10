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من أعلى إلى أسفل! مبني يتحدى المنطق في طريقة البناء المعروفة

10
NOVEMBER
2017
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كلنا نعرف الطريقة الشائعة والمعروفة للبناء، بداية من تأمين الآليات التي ستحفر الأساسات المطلوبة لتشييد المنزل بالعمق المناسب، ووضع أعمدة الحديد وصب الخرسانة فوقها لتأسيس قواعد البيت، ومن ثم تتم عملية البناء من أسفل حتى يتم الوصول إلى الارتفاع المطلوب.
 
ولكن، هل تخيلت يوماً أن يحدث العكس تماماً وأن يتم تشييد مبنى من أعلى لأسفل؟ هذا ما حدث عندما تم بناء مبنى "بلازا دي كولون"!
 
يقع مبنى "بلازا دي كولون" الذي بُني عام 1976 في مدينة مدريد الإسبانية، وهو رمز من رموز المدينة؛ بسبب طريقة بنائه الغريبة وغير المألوفة، وقد أُطلق على هذه المبنى عدة أسماء، من بينها "توريس دي كولون" أو كولومبوس تاورز.
 
هذا المبنى ليس رائعاً، فالبعض يرى أن مظهره مضحك، وأنه من أبشع المباني الموجودة في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يشبه القابس الكهربي أو الوصلة الكهربائية، وواجهته المصنوعة من النحاس والزجاج المدخَّن.
 
وهناك مبنى آخر يعتبر توأماً لهذا المبنى اسمه "إل إنشوف"، ويعني "الوصلة"؛ بسبب أنه يُشبه وصلة كهربائية عملاقة.
 
 
كيف تم بناء المبنى؟
اعتمد بناء هذا المبنى على استعمال اثنيتن من الركائز المركزية المتصلتين بقاعدة خرسانية صلبة، في الوقت نفسه الذي تم فيه تعليق رافعة على أعلى طابق مع كابلات فولاذية صلبة.
 
تم بناء كل طابق على حدة، وبعد ذلك تم ترتيب الطوابق بعضها تحت بعض، ابتداء من أعلى البرج حتى أسفله، ثم أضيف الهيكل المُشابه لشكل القابس الكهربائي.
 
ربما كانت هذه الطريقة غير مألوفة على الإطلاق، ولكنها كانت اقتصادية وناجحة من الجانب المادي بشكل كبير، فهي توفر الوقت والجهد والحاجة إلى عمال وموارد ومعدات أرضية ضخمة لمتابعة أعمال البناء التقليدية المعروفة.
 
 
مبانٍ أخرى تم بناؤها من أعلى لأسفل
 
هناك مبانٍ أخرى استعانت بطريقة البناء نفسها، منها مصرف إيرلندا المركزي في دبلن، ومركز بنك ستاندرد بجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.
 
وقد تم بناء 3 مبانٍ أخرى في بولندا بطريقة البناء من أعلى لأسفل، أحد هذه المباني يُعرف باسم "ترزونولينويك" في فروتسواف ويعني "الرجل المعلّق".
 
والآخران يقعان في مدينتي غدانسك وكاتوفيتشي، ومبنى آخر تم تشييده بالطريقة نفسها في مدينة صوفيا البلغارية.
 
 
تقنيات "جاكبلوك"
 
وهناك تقنيات مشابهة لعملية تعليق الطوابق عبر كابلات فولاذية تسمى "جاكبلوك"، وتعتمد الطريقة على بناء الطابق العلوي في مستوى الأرض وبعد ذلك يتم رفعه باستخدام الرافعات الفولاذية الصلبة إلى مسافة تساوى ارتفاعه نفسه.
 
ويتم بناء طابق آخر تحته ثم يتم رفع الطابقين أيضاً بنفس ارتفاع الطابق الثاني، ويتكرر الأمر إلى أن يرتفع أول طابق تم بناؤه ويثبت في أعلى المبنى ويصبح الطابق العلوي.
 
وقد قامت هولندا ببناء نحو 10 مبانٍ باستخدام تقنية جاكبلوك، التي استعملتها لأول مرة عام 1964.
 
كما قامت مدينة ماغنيتوغورسك الصناعية في روسيا بتجربة تقنية بناء طوابق على الأرض ثم تثبتها بالطوابق العليا عبر رفعها برافعات ضخمة.
 
 
 
 
 
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