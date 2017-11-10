بالصور - "الطفل النائم" يثير حيرة الناس في نيويورك

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انتاب زوار معرض غير مألوف في مدينة نيويورك حيرة كبيرة عند رؤيتخم لتمثال طفل، أدت إلى تنبيه العاملين بدار مزادات بأن طفلا "تم نسيانه في العرض".

وقالت مديرة الفن الأميركي في دار مزادات هريتيدج أوكشنز بمانهاتن إن قيمة التمثال الذي صممه الفنان دوين هانسون على شكلابنه ويحمل اسم "بيبي إن إيه كاريدج، 1983"، تقدر بما بين 80 ألف دولار و120 ألف دولار.

وقالت أفيفا ليمان لرويترز "إذا كان بإمكانك مشاهدة تسجيلاتنا المصورة لهذا الطفل من النافذة فستجعلك تضحك لأنه بالفعل طوال اليوم ستجد رجالا ونساء وأطفالا وأمهات وأجدادا ورجال شرطة يتوقفون وينظرون إليه ويتساءلون بحق لثانية أو أكثر من ثانية هل هذا حقاطفل؟".

وأضافت أن هذا "بالضبط ما أرادك هانسون أن تظنه".

والتمثال المصنوع من مادة البوليفينيل لرضيع نائم يرتدي سترة ثقيلة بلون أزرق فاتح وسروالا من نفس اللون وله رأس يكسوها شعر آدمي أشقر مما عزز ظهوره كطفل حقيقي.

وقالت راشيل ليدز ذاهلة "هل هذا فن؟...ظننت أنه رضيع حقيقي".

وسيعرض التمثال في مزاد يوم 30 نوفمبر.