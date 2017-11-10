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بعد مجزرة تكساس.. قس الكنيسة يطلب هدمها، والسبب؟

10
NOVEMBER
2017
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أبدى قس الكنيسة في تكساس التي كانت مسرحا لأسوأ عملية قتل جماعي في الولايات المتحدة مؤخرا، رغبته بهدم المبنى وإقامة نصب تذكاري للضحايا مكان الكنيسة، بحسب ما أعلن مسؤول، الخميس.
 
وأبلغ القس فرانك بومروي، الذي كانت ابنته أنابيل، البالغة 14 عاما، بين الضحايا في الكنيسة المعمدانية في ساذرلاند سبرينغز، برغبته هذه إلى مسؤولي الكنيسة الوطنية بداية هذا الأسبوع، وفق ما نقلت "فرانس برس".
 
وقال روبرت أولدهام، العضو في المجمع المعمداني الجنوبي، إن هناك "استحالة عاطفية وجسدية" في العودة مجددا لإقامة أي قداس في الكنيسة الريفية الصغيرة نفسها.
 
وأشار إلى أن "الكنيسة لم تتخذ قررا بعد"، مضيفا أن "القس كان نوعا ما يقدم تصورا لما يظن أنه سيكون الأفضل لمصلحة" المجمع المعمداني الجنوبي.
 
وطلب القس المكلوم، من مسؤولي الكنيسة الذين كانوا يقومون بزيارته الثلاثاء، بناء كنيسة في مكان آخر.
 
وبومروي كان مسافرا عندما أطلق ديفين باتريك كيلي (26 عاما) النار، الأحد الماضي، من رشاش نصف آلي على المصلين في كنيسة ساذرلاند سبرينغ، مما أدى إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 20 آخرين، قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.
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