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حزب ألماني يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين

10
NOVEMBER
2017
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اقترح حزب البديل من أجل ألمانيا، اليوم الخميس، إعادة نصف مليون لاجئ سوري يعيشون في ألمانيا إلى بلدهم، بذريعه انتهاء الحرب في سوريا.

ويعتبر الاقتراح الذي قدمه الحزب اليميني المتطرف اليوم، الأول له منذ دخوله البرلمان الألماني بعد الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر/أيلول، وتبنية برنامجا مناهضا للهجرة.

ويقضي الاقتراح بأن "على الحكومة الألمانية الجديدة البدء على الفور في محادثات مع السلطات السورية بشأن التوصل لاتفاق لإعادة اللاجئين يضمن استقبالهم في المناطق الآمنة في سوريا وضمان عدم ملاحقتهم من جانب السلطات".
ويتضمن الاقتراح أن يتعلم "أطفال اللاجئين السوريين في ألمانيا وفقا لمناهج بلدهم على يد معلمين سوريين مقيمين في ألمانيا أو ترسلهم الحكومة السورية لألمانيا لهذا الغرض".

ومن المرجح أن لا يحظى الاقتراح بتأييد كافي داخل البرلمان، لأن الأحزاب الرئيسية التي تشكل أكبر كتلة في المجلس، ترفض التعاون مع الحزب اليميني المتطرف.

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