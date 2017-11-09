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شاهدوا كيف كتب الـ"i".. رسالة قصيرة بخط يد ترامب تكشف الكثير عن شخصيته

9
NOVEMBER
2017
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تشمل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخمس دول في آسيا زيارة إلى كوريا الجنوبية حيث تحدث عن العمل العسكري المحتمل في كوريا الشمالية.
 
وخلال مراسم توقيع كتاب الضيوف في القصر الأزرق في سيئول، الثلاثاء 7 نوفمبر، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس مون جاي–إن على حسن الترحيب به في البلاد، وقد أعطت الرسالة القصيرة للعالم لمحة عن خط ترامب، حيث كتب: "الرئيس مون، هذا شرف عظيم. شكرا لك"، وتنتهي المذكرة بتوقيع ترامب إلى جانب توقيع زوجته ميلانيا.
 
وكتبت الرسالة بخط يمزج بين الحروف المرتفعة والمنخفضة وتنتهي بعلامة تعجب، فما الذي تخبرنا به عن الرئيس ترامب؟
 
فقد أوضحت إلين كيغلي، رئيسة المعهد البريطاني لعلماء الغرافيك، أن الكتابة اليدوية لترامب، التي نادرا ما نشاهدها، تكشف الكثير عن شخصيته، وأشارت إلى أن استخدام الحروف المرتفعة والمنخفضة في الجزء الرئيسي من الرسالة "يظهر لنا أنه رجل قوي، وأنه مسيطر باستمرار دون الكشف عن أي شيء يتعلق بمشاعره".
 
وأضافت كيغلي أن "الحرف i يظهر عدم صبره وأنه يحب المضي قدما، ولا يحب دعم الأشياء التي توقفه عن عمل ما هو بصدد فعله". وتابعت كيغلي أن "علامة التعجب كانت تدل على أن ترامب أراد أن يكون صادقا في رسالته، وهذا يظهر أنه يتمتع باللباقة".
 
ووصفت كيغلي توقيعه بأنه "منطقة كبيرة للتعبير عن الطموح"، وأضافت أن الذيل الطويل للحرف P، هو علامة على الاستقرار كما يظهر أنه رصين بشأن كل ما يريد القيام به".
 
أما بالنسبة لتوقيع زوجته الذي جاء أسفل توقيعه مباشرة فيظهر وجودها في منطقة دنيا تحت الضغط "وذلك كي لا تكون في منطقة التنافس معه، إلا أنها تظهر أكثر لطفا".
روسيا اليوم
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