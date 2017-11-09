living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا تقر وضع "الجنس الثالث" على شهادة الميلاد

9
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقرت المحكمة العليا في ألمانيا وجوب إيجاد خانة التسجيل لـ"الجنس الثالث" على شهادة الميلاد.
 
ويجعل هذا القرار من ألمانيا أول بلد أوروبي يمنح ثنائيي الجنس، الحق في أن يصنفوا كجنس ثالث ليس ذكرا أو أنثى.
 
وأثيرت القضية بعد أن بينت الفحوص الجينية لإحدى الحالات أن السجلات تحتوى على بيانات أنثى بينما هي في الواقع لا تحمل مورثات تحسم جنسها.
 
ووصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان القضية بأنها "ثورة صغيرة".
 
وأمهلت المحكمة الحكومة الألمانية حتى نهاية السنة القادمة لإصدار قانون يحدد جنساً ثالثاً على شهادة الميلاد كخيار إلى جانب خياري أنثى وذكر.
 
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الحكومة ستمتثل لقرار المحكمة.
 
وتتسم الإجراءات الحالية المتبعة في تحديد الحالة المدنية بأنها تميز ضد الأشخاص من "الجنس الثالث".
 
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت مجموعة "ثيرد أوبشن" (الخيار الثالث)، التي كانت تقود حملات من أجل الاعتراف الرسمي بـ"الجنس الثالث"، إن القرار "جيد تماماً".
 
و"الجنس الثالث" أو الأشخاص ثنائيو الجنس هم أشخاص يولدون ولديهم مزيج من الصفات الجنسية الذكرية والأنثوية. ووفقاً للأمم المتحدة يشكل الجنس الثالث نحو 1.7 في المئة من سكان العالم.
 
وتعترف الكثير من البلدان بهذه الفئة في وثائقها الرسمية، بما فيها أستراليا والهند ونيوزيلندا ونيبال والولايات المتحدة، حيث صدرت أول شهادة ميلاد لشخص تحمل فئة "الجنس الثالث" في خانة الجنس.
 
وأصبح بالإمكان في ألمانيا منذ عام 2013 ترك هذه الخانة فارغة في شهادة الميلاد، للأشخاص مزدوجي الجنس. وقبل ذلك كان يترك لتقدير الموظف المسؤول، تسجيل المولود كذكر أو أنثى.
 
وكانت عارضة الأزياء البلجيكية هانا غابي أوديل كشفت في مطلع العام الجاري أنها "ثنائية الجنس" وقالت إنها تأمل أن يسهم ذلك في "كسر المحرمات".
 
ولكن في مايو / أيار الماضي، حكمت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا ضد منح صفة "محايد الجنس" لطبيب نفسي يبلغ من العمر 66 عاما ولد من دون قضيب أو مهبل، ومع ذلك سجل كذكر في السجلات الرسمية.
 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المحكمة الفرنسية قالت حينها إن التمييز في الجنس بين الذكر والأنثى هو "حجر الزاوية" في التنظيم الاجتماعي والقانوني، وأن الاعتراف بجنس ثالث ينطوي على "تغييرات تشريعية عديدة".
مواضيع ذات صلة
BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout