البابا فرنسيس منزعج من "فعل مكروه" يمارسه قساوسة وأساقفة أثناء القداس

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انتقد البابا فرنسيس، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القساوسة والأساقفة الذين يلتقطون صوراً بهواتفهم المحمولة في أثناء القداس، وقال إن عليهم بدلاً من ذلك التركيز على أنهم بين يدي الرب.

وقال البابا أمام عشرات الآلاف من الأشخاص، خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "القسيس يقول للناس: توجهوا بقلوبكم إلى السماء. هو لا يقول: ارفعوا هواتفكم المحمولة لتلتقطوا الصور!".

ووصف البابا فرنسيس، في تعليقات مرتجلة، استخدام الهواتف المحمولة في أثناء القداس بأنه "أمر مكروه للغاية".

وأضاف: "يحزنني بشدة عندما أشهد قداساً... وأرى كثيرين يرفعون هواتفهم المحمولة. ليس فقط من جانب المصلين، لكن أيضاً من جانب قساوسة؛ بل وأساقفة!".

وعادة ما يحث البابا المصلين على أن يكونوا أكثر قرباً من الرب، والقساوسة والأساقفة على أن يكونوا أكثر تواضعاً.

(huffpost)