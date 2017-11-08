مقتل "القطة الأولى" في نيوزيلندا

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لقيت "القطة الأولى" في نيوزيلندا مصرعها، الثلاثاء، بعدما دهستها سيارة بالقرب من منزل صاحبتها، رئيسة وزراء البلاد، جاسيندا أردرن.

\وقالت تقارير إعلامية إن القطة "بادلز"، التي نفقت، اشتهرت في البلاد بلقب "القطة الأولى" لكون صاحبتها رئيسة الوزراء.

ونعت رئيسة الوزراء، قطتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة "كل شخص فقد حيوانا أليفا سيعلم قدر الحزن الذي نشعر به"، مشيرة إلى أن قطتها "كانت محبوبة كثيرا من الجميع، وليس من قبلنا فحسب".

وحظيت القطة "بادلز" بلقب "القطة الأولى"، بعد أن ظهرت على ذراع رئيسة الوزراء أردرن، في أول مؤتمر صحفي لها بعد فوزها بالانتخابات الأخيرة.

واشتهرت القطة الراحلة عندما اقتحمت مكتب رئيسة الوزراء بينما كانت في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتفاعل رواد الشبكات الاجتماعية بحزن مع الخبر، حيث تلقت جاسيندا أردن عددا من رسائل التعزية والمواساة مرفقة بوسم (هاشتاغ) "#paddles".