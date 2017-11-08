هذا ما عرضه ترامب على كيم جونغ أون!

A + A -

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أن حيازته للأسلحة النووية تشكل خطرا كبيرا على نظامه، عارضا في الوقت ذاته ما وصفه بطريق أفضل بكثير نحو المستقبل.

وقال ترامب في خطاب أمام البرلمان الكوري الجنوبي في سول إن "الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي تحوزها لا تجعلك أكثر أمانا، بل ستضع نظامك فى خطر كبير".

ودعا ترامب بيونغيانغ إلى عدم اختبار الولايات المتحدة، قائلا:" لا تقللوا من شأننا، لا تمتحنونا".

وأضاف: "سندافع (مع حلفائها) عن أمننا المشترك وازدهارنا وحريتنا المقدسة".

وقال الرئيس الأميركي أن العالم لا يستطيع أن يتسامح مع "خطر" نظام مرير يهدده بالدمار النووي.

ومن ناحية أخرى، عرض ترامب على الزعيم الكوري الشمالي "طريقا نحو مستقبل افضل بكثير"، قائلا: "على الرغم من كل الجرائم التي ارتكبتها بحق الله والانسان، سنعرض عليك طريقا نحو مستقبل افضل بكثير".