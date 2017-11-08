هذا ما حصل في آخر لحظة قبل زيارة ترامب لحدود كوريا الشمالية

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حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بزيارة مفاجئة إلى منطقة الحدود الكورية الجنوبية المحصنة جيدا مع كوريا الشمالية، لكن الخطة لم تسر كما هو مقرر.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن مسؤول بالمكتب الرئاسي، الأربعاء، فإن الزيارة فشلت نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وألغيت في اللحظات الأخيرة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه -إن ينتظر ترامب في المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية والجنوبية.

وسبق الزيارة التي لم تكتمل تصريحات لترامب أمام مجلس النواب في العاصمة الكورية الجنوبية، حيث قال إن "زمن القوة حان" للتعامل مع كوريا الشمالية، مضيفا "أنه لن يسمح بأن تكون المدن الأميركية مهددة بالتدمير".

وتابع "لن نسمح لبيونغ يانغ بأن ترهبنا".

وفي التصريح ذاته، عرض ترامب على كوريا الشمالية "طريقا نحو مستقبل أفضل بكثير".