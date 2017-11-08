أردوغان: التطورات في المنطقة ليست عشوائية

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأوضاع في الشرق الأوسط لا تتطور عشوائيا، ولديها أبعاد قريبة وبعيدة تهم تركيا، وما يجري في المنطقة اليوم من شأنه أن يشكل معالم القرن المقبل.

وشدد أردوغان، اليوم الثلاثاء، في كلمته الأسبوعية في أنقرة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، على أن الأوضاع في الشرق الأوسط لا تتطور عشوائيا، ولديها أبعاد قريبة وبعيدة تهم تركيا، مضيفا أن ما يجري في العالم والمنطقة يظهر وجود عملية إعادة هيكلة جذرية من شأنها أن تشكل معالم القرن المقبل.

وقال أردوغان إن بلاده تمر بالمرحلة الأكثر حساسية منذ حرب الاستقلال التي اندلعت بعد الحرب العالمية الأولى، مشيرا إلى أن كل حادثة من الأحداث التي شهدتها تركيا على مدى السنوات الأربع أو الخمس الماضية هي "فصل من فصول المؤامرة" الموجهة ضدها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المنظمات الإرهابية اُستخدمت خلال تلك الفترة بهدف إخضاع بلاده عن طريق تطبيق مشروع انطلق بمحاولات إثارة فوضى اجتماعية في تركيا، واستمر بسلسلة عمليات إرهابية هزتها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت في الآونة الأخيرة تعزيز السلطة الرئاسية على حساب البرلمانية، وذلك بعد قمع محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة منتصف يوليو/تموز من العام المنصرم.

وتقوم القوات التركية بحملة عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، وتشن غارات على مواقع مسلحي هذا الحزب في أراضيها وكذلك في سوريا والعراق.

وأعلنت القيادة التركية غير مرة في الآونة الأخيرة عن نيتها شن عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية (السورية) المسيطرة على مدينة عفرين في ريف حلب الشرقي بسوريا.