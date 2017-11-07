بالفيديو.. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني!

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أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على إطعام أسماك الإمبراطور الياباني مخالفا البروتوكول المتبع، حيث قام بسكب كل محتوى علبة الطعام في حوض الأسماك الملكية!

فبعد لقائه الإمبراطور أكيهيتو في طوكيو، توجه ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإطعام الأسماك، حيث قدموا لهما علبتين وملعقتين لإطعام الأسماك على مهل، بحسب الطريقة المتعارف عليها في اليابان.

وأظهر مقطع فيديو متداول آبي وترامب وهما يلقيان حفنات صغيرة من الطعام للأسماك، لكن يبدو أن ترامب فقد صبره فجأة، وأفرغ علبة الطعام مرة واحدة أمام وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي بدى كأنه يجاهد لإخفاء ضحكته من الموقف.

يذكر أن الأسماك الموجودة في القصر الإمبراطوري، من "الكوي" وهي أنواع متعددة وملونة من أسماك الشبوط العادية، لا ينبغي إطعامها كميات كبيرة لأن ذلك يؤثر على صحتها.

ويزور الرئيس الأمريكي اليابان مستهلا جولة آسيوية طويلة تمتد 12 يوما.