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سافر إلى واشنطن "لقتل كل أفراد الشرطة البيض"

7
NOVEMBER
2017
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قال جهاز الخدمة السرية الأميركي، إنه اعتقل رجلا من ولاية تكساس، يشتبه في أنه سافر إلى واشنطن العاصمة، لقتل "كل أفراد الشرطة البيض" عند البيت الأبيض.
 
وقال الجهاز إن مايكل أريغا، وهو من دالاس ولم تذكر السلطات اسمه، اعتقل الاثنين، بعدما أصدرت الشرطة في مقاطعة مونتغمري في ميريلاند تحذيرا بشأنه في منطقة واشنطن.
 
وأضاف جهاز الخدمة السرية في بيان أن "أفراد جهاز الخدمة السرية عززوا وضع الاستعداد على الفور، وبدأوا في البحث عن أريغا".
 
وقال إنه بعد أكثر بقليل من ساعة على تلقي التحذير، رصد الضباط أريغا قرب البيت الأبيض، واقتادوه إلى الحبس بدون أي مشكلات.
 
وذكر جهاز الخدمة السرية أنه تم تسليم المشتبه به إلى شرطة منطقة واشنطن. وقالت الشرطة في تقرير بشأن الحادث إن أريغا وجه التهديدات بقتل كل رجال الشرطة البيض عبر فيسبوك.
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